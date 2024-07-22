شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد عبد الكريم مصطفى أمام بلدية المحلة فى الدورى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خدمات ظهيره الأيسر عبد الكريم مصطفى أمام بلدية المحلة، فى المباراة المقرر لها 30 يوليو الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى nile.

وحصل عبد الكريم مصطفى على إنذارين أمام الجونة والكارت الأحمر، ليغيب عن الإسماعيلى مباراة واحدة أمام بلدية المحلة، على أن يعود للفريق أمام المقاولون 13 أغسطس المقبل.

انتهت مباراة الإسماعيلى والجونة التى أقيمت اليوم الإثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من دوري nile، بالتعادل 1-1.

سجل هدف الإسماعيلى لاعبه محمد دسوقى فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم عبد العزيز السيد ضد مدافع الجونة، قبل أن يدرك الجونة التعادل فى الدقيقة 84 عن طريقه لاعبه أشرف مجدى.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 32 نقطة، بينما وصل الجونة للنقطة 33.