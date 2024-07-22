اخبار الرياضه

وصول فريق بيراميدز لاستاد الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق بيراميدز لاستاد الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق بيراميدز إلى استاذ الدفاع الجوي استعدادا للقاء الأهلي في لقاء الجولة الـ31 من بطولة الدوري، وكان في استقباله أطفال بنك الكساء المصري، في إطار الدور المجتمعي لنادي بيراميدز.

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.
هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.

8a7375c6-4d6f-4fad-b5e7-3e657c166730

أحمد الشناوي حارس بيراميدز

 

156c355d-8c57-4918-a3ff-e265d4e9a2fe

ماييلي مهاجم بيراميدز

 

9431649c-b8f7-42fb-a2b1-a7066f68575c

وصول فريق بيراميدز لمواجهة الأهلي

 

aa6f5866-f8cd-4dbe-a006-7aa586e4af06

أحمد توفيق لاعب بيراميدز

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements