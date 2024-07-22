شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق بيراميدز لاستاد الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق بيراميدز إلى استاذ الدفاع الجوي استعدادا للقاء الأهلي في لقاء الجولة الـ31 من بطولة الدوري، وكان في استقباله أطفال بنك الكساء المصري، في إطار الدور المجتمعي لنادي بيراميدز.

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.

أحمد الشناوي حارس بيراميدز

ماييلي مهاجم بيراميدز

وصول فريق بيراميدز لمواجهة الأهلي

أحمد توفيق لاعب بيراميدز