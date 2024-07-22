شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لو بيراميدز عاوز يكسب يترك الاستحواذ للأهلى ويلعب على المرتدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، روشتة لنادى بيراميدز أمام النادى الأهلى فى المباراة التى تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال أحمد حسام ميدو، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "بيراميدز علشان يكسب الأهلى، لازم يتعامل كأنه فريق صغير ويترك الاستحواذ للأهلى ويلعب على المرتدات الذى يجيدها فيستون ماييلى".

وأضاف ميدو: "لو بيراميدز واجه الأهلى ند بند هيخسر؛ لأن خبرات لاعبى الأهلى أكبر، وهو ما حدث فى المباراة الأولى، ومدرب بيراميدز أدار أسوأ مبارياته مع بيراميدز فى مواجهة الأهلى الماضية، فلازم يدرس الأخطاء التى وقع فيها ويتجنبها".

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

وتضم "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.