شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: نص الملعب سيحسم المباراة ودكة الأهلى أقوى من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، أن نص الملعب سيحسم المواجهة بين بيراميدز والأهلى فى المباراة التى تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة دورى nile.

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

وقال حسنى عبد ربه فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "أن خط النص سيحسم المباراة، خاصة فى ظل امتلاك الأهلى وبيراميدز عناصر قوية فى هذا المركز قادرين على منح الأفضلية لكلا الفريقين".

وأضاف نجم الإسماعيلى السابق: "كولر محظوظ بدكة البدلاء، لأنه يمتلك لاعبين قادرين على صنع الفارق مثل أفشة وكهربا ورضا سليم، على عكس بيراميدز، ولكن بيراميدز أمامه فرصة أن يثبت أنه منافس قوى على اللقب واشعال المنافسة".

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

وتضم "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي