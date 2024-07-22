لاعبو المنتخب الأوليمبي فى سباق قوي لدخول التشكيل الاساسي أمام الدومينيكان

ياسر رشاد - القاهرة - احتدم السباق بين لاعبي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم فى تدريبات اليوم مع بدء العد التنازلي للقاء الدومينيكان المقرر له الأربعاء فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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ويتطلع نجوم المنتخب الأوليمبي الذين أبهروا أفريقيا فى البطولة القارية المؤهلة للأولمبياد إلى تقديم عروضا أقوى فى المحفل الأوليمبي ولذلك هم فى تنافس شرس على الفوز بثقة البرازيلى ميكالى المدير الفني للتواجد ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب فى ضربة البداية.



وشهد التدريب فاصل من الفقرات البدنية والفنية والخططية طبقا لتوجهات ميكالى ويتواجد مع المنتخب 22 لاعبا يتقدمهم الدولى الشهير محمد النني نجم قلعة أرسنال واحمد سيد زيزو صاحب الأداء المتميز وتضم القائمة كلا من : حمزه علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي واحمد عيد وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. واحمد سيد زيزو وابراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي واحمد قطة فى الهجوم .