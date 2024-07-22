هل يستحق بيراميدز ركلة جزاء أمام الاهلي؟ خبير تحكيمي يحسم الجدل

علق ياسر محمود، الحكم الدولي السابق عن أحقية فريق بيراميدز الحصول على ركلة جزاء أمام الاهلي في المباراة الجارية الان.

وقال محمود في تصريحات خاصة ل كورة 365:” كريم فؤاد لم يلمس الكرة لكن في أوروبا معيار الاحتكاك أكبر من هنا في مصر”.

وتابع:” هذا سبب عدم احتساب الكرة ركلة جزاء، ويجب على حكامنا تنفيذ مثل تلك الكرات على الكل”.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 دقيقة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

تشكيل الاهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم