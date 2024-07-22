جماهير الاهلي توجه رسالة قوية لإدارة بيراميدز

وجهت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي رسالة قوية إلى إدارة بيراميدز خلال المباراة المقامة حاليًا في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الاهلي نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي في الوقت الحالي.

وحتى الآن يتقدم الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 28 من صناعة إمام عاشور.

وهتفت جماهير الاهلي خلال المباراة أمام بيراميدز: “غلوا التذاكر هيموت من الخوف.. نادي الاسيوطي عنده ظروف”.

يأتي ذلك ردًا على قيام إدارة نادي بيراميدز برفع سعر تذاكر المباراة إلى 200 جنيه للدرجة الثالثة قبل أن يقوم الاهلي بشراء كافة التذاكر ومنحها لجماهيره.

فيما رفع جمهور الاهلي تيفو خلال مباراة بيراميدز مكتوب عليه: “الخوف بداخلهم لن ينتهي.. طالما الخصم هو الاهلي”.