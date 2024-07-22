الاهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على بيراميدز في الدوري الممتاز

أنهى النادي الاهلي الشوط الأول من مباراته أمام فريق بيراميدز بنتيجة 1-0 اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت مباراك الاهلي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وافتتح التسجيل للنادي الاهلي عن طريق الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 29 من تمريرة إمام عاشور.

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وتذاع مباراة الاهلي ضد بيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق مؤمن حسن، والمعلق محمود أبوالركب.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 دقيقة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

تشكيل الاهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم