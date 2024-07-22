اخبار الرياضه

الاهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على بيراميدز في الدوري الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

وسام أبو علي - الأهلي

وسام أبو علي - الأهلي

أنهى النادي الاهلي الشوط الأول من مباراته أمام فريق بيراميدز بنتيجة 1-0 اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الممتاز.

وانطلقت مباراك الاهلي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وافتتح التسجيل للنادي الاهلي عن طريق الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 29 من تمريرة إمام عاشور.

أقرأ أيضًا.. رمضان صبحي على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الاهلي في الدوري المصري

وتذاع مباراة الاهلي ضد بيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق مؤمن حسن، والمعلق محمود أبوالركب.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 دقيقة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

تشكيل الاهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا