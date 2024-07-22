تعليق مثير من الغندور على أحقية بيراميدز في ركلة جزاء أمام الاهلي

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك على أحقية بيراميدز في الحصول على ركلة جزاء أمام الاهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الاهلي ضيفًا على نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الوقت الحالي على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

ويتقدم الاهلي بالنتيجة بهدف دون مقابل حتى الآن أمام نظيره بيراميدز والذي سجله الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 28 من صناعة وسام أبو علي.

وطالب نادي بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء أمام الاهلي خلال الشوط الأول في لقطة أثارت جدلًا واسعًا إلا أن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “عدم احتساب ضربة جزاء قرار سليم عشان رجل المهاجم هي اللي رايحة ناحية المدافع و احمد الشناوي يتحمل هدف الاهلي في مرماه”.