حجم إصابة طاهر محمد طاهر قبل مواجهة الاهلي وبيراميدز

تعرض طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الاهلي، لإصابة في الكاحل خلال عمليات الإحماء قبل مباراة فريقه ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، مما أدى إلى استبداله وغيابه عن المباراة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن طاهر تعرض لالتواء في الكاحل أثناء الإحماء، ونصح الجهاز الفني والطبي باستبداله كإجراء احترازي.

و قرر المدرب مارسيل كولر مشاركة رضا سليم بدلاً من طاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي للمباراة الجارية الان.

وتشير النتيجة في الوقت الحالي إلى تقدم الاهلي بهدف مقابل لاشئ سجله وسام أبوعلي في شباك بيراميدز.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 دقيقة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

تشكيل الاهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم