بيراميدز يفقد نجميه أمام الزمالك في الدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نجميه خلال مواجهة الزمالك القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب أحمد توفيق وفيستون ماييلي عن صفوف بيراميدز في مواجهة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

يأتي ذلك بعد أن حصل أحمد توفيق على الكارت الأصفر الثالث في الدقيقة 42 خلال مباراة الاهلي المقامة حاليًا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيما حصل فيستون ماييلي على الكارت الأصفر الثالث له خلال المباراة ذاتها في الدقيقة 45+1.

ويواجه الاهلي نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي.

وحتى الآن تشير النتيجة إلى تقدم الاهلي بهدف دون مقابل أمام نظيره بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الزمالك في الجولة 18 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الموافق 26 يوليو.