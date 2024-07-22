لحظة بلحظة.. الأهلي 1- 0 بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بيراميدز والأهلي عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري.

تشكيل بيراميدز لمباراة الأهلي

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

"شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي".

تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

ويدخل بيراميدز المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة جمعها من 28 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة جمعها من 25 مباراة.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

بدأ اللقاء بسيطرة من قِبل لاعبي الأهلي على الكرة فأرسل لاعبه خالد عبدالفتاح كرة عرضية من يمين الملعب حولها زميله إمام عاشور برأسه في الدقيقة الثالثة قوية ولكنها علت المرمى.

وبدأ فريق بيراميدز خلال الدقائق التالية تبادل السيطرة مع الأهلي على الكرة فسدد لاعبه الشيبي كرة قوية في الدقيقة 10 ولكن تصدى لها محمد الشناوي.

وردّ إمام عاشور بتسديدة في الدقيقة 11 ولكن مرت بعيدة عن مرمى بيراميدز.

وطالب لاعبو بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة جمعت لاعبهم وليد الكرتي بلاعب الأهلي كريم فؤاد ولكن الحكم قرر عدم احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو بالدقيقة 14.

وتوقف اللعب في الدقيقة 24 بعد سقوط لاعب الأهلي أكرم توفيق على أرضية الملعب ودخول الطاقم الطبي لعلاجه قبل أن يُستأنف اللقاء.

وقصّ الأهلي شريط التسجيل بهدف سجله اللاعب وسام أبو علي بعدما وصلته كرة طولية من زميله إمام عاشور بالدقيقة 29 أسكنها الشباك.