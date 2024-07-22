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قبل دقائق من المباراة.. كولر يستبدل لاعب من تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الإحماءات التي تسبق مباراة الأهلي وبيراميدز، تعرض لاعب المارد الأحمر للإصابة.

وكشف مراسل "الخليج 365" أن طاهر محمد طاهر المتواجد في التشكيل الأساسي للفريق، قد تعرض للإصابة وتدخل الطاقم الطبي.

وأوضح أن إصابة طاهر أدت إلى خروجه من التشكيل الأساسي، ومشاركة رضا سليم بدلا منه.

وملأت جماهير النادي الأهلي المدرجات المخصصة للفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة 31 من الممتاز.

وحرصت جماهير المارد الأحمر على مساندة الفريق في لقاء بيراميدز، في صراع الحصول على الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، خلف المتصدر بيراميدز الذي يمتلك 68 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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