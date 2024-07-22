"أفشة يجاور كهربا".. دكة بدلاء الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بيراميدز، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المارد الأحمر في اللقاء كلا من، "مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم "كهربا"، بيرسي تاو، رضا سليم، أليو ديانج، محمد مجدى "أفشة"، محمد هاني".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة من 25 مباراة بالمسابقة، فيما يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة جمعهم من 28 مباراة.

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