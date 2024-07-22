الأهلي يعلن تشخيص إصابة طاهر محمد طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الإحماءات التي سبقت مباراة الأهلي وبيراميدز، تعرض طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر للإصابة.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي، أن طاهر محمد، تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم أثناء مشاركته في عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز وفضل الجهاز الفني والطبي استبداله.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر مشاركة رضا سليم بدلا من طاهر محمد طاهر بعد تعرض الأخير للإصابة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات ‏الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، خلف المتصدر بيراميدز الذي يمتلك 68 نقطة.

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