"بعد خروجه مصاباً".. علامات الحزن تظهر على طاهر محمد طاهر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعرض طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة، خلال قيامه بعمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وأدت الإصابة إلى خروج طاهر محمد من التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، ومشاركة بدلاً منه اللاعب رضا سليم.

وظهرت علامات الحزن والتأثر على اللاعب طاهر محمد طاهر، بعد تعرضه للإصابة وخروجه من قائمة المباراة، قبل انطلاقها بدقائق قليلة.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز حالياً، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أقرأ أيضاً:

"يدعو للسخرية".. رد ناري من بيراميدز بشأن منع حضور خالد مرتجي مباراة الأهلي

"نجا منها بأعجوبة".. تفاصيل حادث محمود الونش في طريق بلبيس (صور)

"لضوابط الأمن والسلامة".. قرار عاجل من وزير الرياضة بشأن الأندية ومراكز الشباب