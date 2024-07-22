"السد العالي".. جماهير الأهلي تدعم محمد الشناوي من مدرجات ستاد الدفاع الجوي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة داخل مدرجات ستاد "الدفاع الجوي"، لمتابعة مباراة فريقها أمام بيراميدز ببطولة الدوري المصري، على دعم حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، أثناء قيامه بعمليات الإحماء.

ورددت جماهير الأهلي المتواجدة في ستاد "الدفاع الجوي"، لدعم الفريق أمام بيراميدز، قبل بداية المباراة هتاف: "ليالي يا ليالي يا ليالي، شناوي السد العالي".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي بيراميدز حالياً، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة من 25 مباراة بالمسابقة، فيما يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة جمعهم من 28 مباراة.

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