الشيبي يغيب عن مصافحة لاعبي الأهلي وبيراميدز قبل المباراة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

بدأت مباراة النادي الأهلي وبيراميدز، التي تقام ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وغاب لاعب بيراميدز، محمد الشيبي، عن مصافحة لاعبي الأهلي وبيراميدز قبل المباراة.

والتقطت كاميرات الفيديو لاعب بيراميدز، الشيبي، وهو يقف مع الجهاز الفني لبيراميدز على عكس زملائه المتواجدين في التشكيل الأساسي.

ودخل بيراميدز بالتشكيل التالي لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

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