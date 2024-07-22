شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة خروج طاهر محمد طاهر من الملعب بعد إصابته أثناء الإحماء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى، متأثرًا بإصابته فى الإحماء من تشكيل الأهلى أمام بيراميدز والتي تجمعهما في الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري



وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تعديلاً على تشكيل الفريق الأحمر ودفع برضا سليم بدلاً من طاهر محمد طاهر في مباراته أمام بيراميدز والتي تجمعهما في الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تعرض طاهر للإصابة خلال عمليات الإحماء.





وضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.



وضمت "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

فيما ضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

وضمت دكة "بدلاء" بيراميدز، كل من: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويُدير مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة، طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس تسفاير "حكم ساحة"، وروبرت كيمبتير "حكم مساعد أول"، ويان زيدال "حكم مساعد ثان"، ودانيال شلاجر "حكم رابع" وساشا ستيجمان "حكم VAR" ومايك بيكيل "حكم VAR مساعد".

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.