شكرا لقرائتكم خبر عن صورة أحمد رفعت تزين قمصان مودرن سبورت قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت صورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت قمصان لاعبى مودرن سبورت، قبل مواجهة سموحة في المباراة المقامة بينهما باستاد السلام الدولى، ضمن الجولة الـ31 لمسابقة دورى نايل.

وخيمت على جماهير الكرة المصرية حالة من الحزن عقب وفاة أحمد رفعت، لاعب نادى مودرن سبورت في السادس من يوليو الجارى عقب أزمة قلبية مفاجئة.

الوفاة جاءت بعد تدهور حالته الصحية على أثر الأزمة الصحية التى تعرض لها فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى يوم 11 مارس الماضى بالدورى.

وسقط رفعت مغشيًا عليه دون الاحتكاك مع أي لاعب، وتم نقله إلى أقرب مستشفى مجاور للاستاد لتلقى العلاج، وذلك بعد توقف قلبه لمدة تقترب من ساعة ونصف الساعة نتيجة اضطرابات في ضربات القلب، وقتها تم إجراء إنعاش للقلب حتى استرداد الدورة الدموية قبل أن تستقر حالته بمعدل بسيط بعد عمل 35 صدمة كهربائية على القلب.