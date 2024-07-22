شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير الأهلي والزمالك يتنافسون في مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المنطقة الترفيهية والشاطئية ومنطقة الألعاب في مهرجان العلمين الجديدة لاستضافة حدث رياضي مهم، ألا وهو مباراة أساطير الأهلي والزمالك.

تُعدّ هذه المباراة جزءًا من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الذي يضمّ عروضًا فنية ورياضية متنوعة.

تُمثل فرصة رائعة لعشاق كرة القدم، خاصةً محبي قطبي الكرة المصرية، للاحتفال بذكرياتهم ومشاهدة نجومهم المفضلين يتنافسون مرة أخرى على أرض الملعب.

تفاصيل المباراة:

موعد المباراة: الخميس 25 يوليو 2024.

المكان: منطقة الاحتفالات في العلمين الجديدة.

المشاركون: يضمّ الفريقان نجومًا لامعة من كلا الناديين، مثل حازم إمام ووليد سليمان.