اخبار الرياضه

أساطير الأهلي والزمالك يتنافسون في مهرجان العلمين الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير الأهلي والزمالك يتنافسون في مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المنطقة الترفيهية والشاطئية ومنطقة الألعاب في مهرجان العلمين الجديدة لاستضافة حدث رياضي مهم، ألا وهو مباراة أساطير الأهلي والزمالك.

تُعدّ هذه المباراة جزءًا من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الذي يضمّ عروضًا فنية ورياضية متنوعة.

تُمثل فرصة رائعة لعشاق كرة القدم، خاصةً محبي قطبي الكرة المصرية، للاحتفال بذكرياتهم ومشاهدة نجومهم المفضلين يتنافسون مرة أخرى على أرض الملعب.

تفاصيل المباراة:

موعد المباراة: الخميس 25 يوليو 2024.
المكان: منطقة الاحتفالات في العلمين الجديدة.
المشاركون: يضمّ الفريقان نجومًا لامعة من كلا الناديين، مثل حازم إمام ووليد سليمان.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements