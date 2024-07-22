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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الإسماعيلى والجونة يكتفيان بالتعادل 1 - 1 فى الدورى المصرى.

الإسماعيلى والجونة يكتفيان بالتعادل 1 - 1 فى الدورى المصرى

انتهت مباراة الإسماعيلى والجونة التى أقيمت اليوم الإثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من دوري nile، بالتعادل 1-1.

غلق فورى لـ47 حمام سباحة بجميع المحافظات لعدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أنه بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات

11 انتصارا و20 هزيمة.. حصاد منتخب مصر فى الأولمبياد قبل نسخة باريس 2024

يخوض المنتخب الأولمبي المصري مباريات بطولة كرة القدم ضمن إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

صفقات وزنها ذهب.. 6 لاعبين يرفعون شعار "الغالى ثمنه فيه" فى الدورى

"الغالى ثمنه فيه" برهن 6 لاعبين على نجاحهم فى أول مواسمهم مع الأندية التى تعاقدت معهم، بعدما قدموا الإضافة الكبيرة لأنديتهم وأصبحوا يشكلون قوة كبيرة لهم فى مباريات الدورى.

اتحاد الكرة يخطر الأندية بإقامة مباريات دور الـ16 لكأس مصر بحضور جماهيرى

قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر بحضور الجماهير، بعدما أقيمت مباريات دور الـ32 بدون جمهور، وهو ما تم إخطار الأندية به.

الزمالك راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على الداخلية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الاثنين، بعد الفوز على الداخلية التي أقيمت أمس الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

ميكالى يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبى أمام الدومينيكان فى أولمبياد باريس

استقر روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى على التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الدومينيكان الأربعاء المقبل فى افتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024.



انتشار أمنى باستاد الدفاع الجوى لتأمين مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة

انتشر رجال الأمن باستاد الدفاع الجوي استعدادا لتأمين لتأمين مباراة بيراميدز والأهلي في التاسعة مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الحادية والثلاثون بالدوري الممتاز.

موعد مباراة فراعنة اليد أمام اليابان فى البروفة الأخيرة لأولمبياد باريس

يخوض منتخب رجال كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، مواجهة قوية أمام اليابان ودياً غدا، الثلاثاء، فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

الزمالك ينهي أزمة مستحقات وكيل الأمريكى مايو لاعب السلة السابق

نجح مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى إنهاء أزمة مستحقات وكيل الأمريكي أوجى مايو لاعب فريق سلة الزمالك السابق.