شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية.. 4 ميداليات من نصيب التايكوندو فى مشاركات الفراعنة بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يتقاسم منتخب التايكوندو مع الملاكمة المركز الثالث فى تاريخ الفراعنة على صعيد الدورات الأولمبية برصيد 4 ميداليات، قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويمتلك منتخبا التايكوندو والملاكمة 4 ميداليات أولمبية لكل منهما قبل انطلاق دورة باريس 2024.

ويشارك الاتحاد المصري للتايكوندوفى أولمبياد باريس بثلاثة لاعبين وهم: أحمد وائل نصار في منافسات 68 كجم، وسيف عيسي في منافسات 80 كجم، آية شحاته في منافسات 67 كجم.

ويحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.