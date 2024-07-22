شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. بيراميدز يضغط هجوميا بعد تقدم الأهلى بهدف عن طريق وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، والنتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الأهلي الأقوى هجوماً ونشط بفضل أداء وتحركات لاعبيه، فيما اعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة قبل أن يُسدد الشيبي كرة قوية تصدى لها الشناوي.

في الدقيقة 15 حدث صدام بين وليد الكرتي وكريم فؤاد وطلب لاعبي بيراميدز بإحتساب ركلة جزاء بدعوى خشونة كريم فؤاد مع الكرتي في منطقة جزاء الأهلي ، ولجأ الحكم الألماني إلى تقنية الفيديو ورفض احتساب ركلة جزاء.

ويتواصل الأداء الهجومي من الفريقين قبل أن يُشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم في الدقيقة 17 للإعتراض على الحكم، وهدأ اللعب قليلاً قبل أن يسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 29 من هجمة مرتدة عن طريق وسام أبو علي الذي أحسن التعامل مع تمريرة سحرية من أمام عاشور.

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.