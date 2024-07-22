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تنافس بين لاعبى المنتخب الأوليمبى لدخول التشكيل الأساسى أمام الدومينيكان.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتدم السباق بين لاعبي المنتخب الأوليمبي فى تدريبات اليوم مع بدء العد التنازلي للقاء الدومينيكان، المقرر له الأربعاء المقبل فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بأولمبياد "باريس 2024".

 

ويتطلع نجوم المنتخب الذين أبهروا أفريقيا فى البطولة القارية المؤهلة للأولمبياد إلى تقديم عروض أقوى فى المحفل الأوليمبي، ولذلك هم فى تنافس شرس على الفوز بثقة البرازيلى ميكالى المدير الفني للتواجد ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب فى ضربة البداية.


وشهد التدريب فاصل من الفقرات البدنية والفنية والخططية طبقا لتوجهات ميكالى ويتواجد مع المنتخب 22 لاعبا، يتقدمهم الدولى الشهير محمد النني، وأحمد سيد زيزو صاحب الأداء المتميز.

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وتضم القائمة كلا من: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع.. ومحمد النني ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط.. وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفى وأحمد قطة فى الهجوم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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