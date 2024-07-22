الامارات | مفاجأة.. الدراج تادي بوغاتشار يغيب عن أولمبياد باريس 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية السلوفينية رسميا انسحاب السلوفيني تادي بوغاتشار، المتوّج لتوّه بطواف فرنسا للدراجات الهوائية للمرة الثالثة في مسيرته، من أولمبياد باريس.

وقال أوروس مورن مدرب الفريق الأولمبي السلوفيني في بيان "للأسف، ألغى تادي بوغاتشار مشاركته بسبب الإرهاق الشديد".

وكان بوغاتشار (25 عاماً) توّج بطواف فرنسا الأحد للمرة الثالثة بعد نسختي 2020 و2021 ليصبح أول درّاج منذ الراحل الإيطالي ماركو بانتاني عام 1998 يحقق ثنائية تاريخية بفوزه بطوافي إيطاليا (جيرو) وفرنسا (تور دو فرانس) في العام ذاته.

ويستهدف الدرّاج السلوفيني في بطولة العالم في سبتمبر المقبل في زيوريخ السويسرية، تحقيق الثلاثية التي لم يفعلها سوى رجلين، هما الإيرلندي ستيفن روش والبلجيكي إدي ميركس.

ولم يتقبّل بوغاتشار أيضاً عدم استدعاء خطيبته الدرّاجة أورشكا جيغارت من قبل الاتحاد المحلي، معبّراً عن "غضبه" و"ذهوله" في رسالة نشره عبر حسابه على فيسبوك.

وكان بوغاتشار درّاج فريق الإمارات فاز في السباق السادس له في الطواف الفرنسي هذا العام، في المرحلة الختامية التي أقيمت على طول الكورنيش من موناكو إلى نيس ونقلت مباشرة في أنحاء العالم.

وانتهت مشاركته الماضية في أولمبياد طوكيو 2020 بنيله البرونزية في سباق الطرق، ولن يشارك مواطنه المخضرم بريموش روغليتش (34 عاماً) في الأولمبياد أيضاً، بسبب سقوطٍ مدوٍّ في نهاية المرحلة الثانية عشرة في 12 يوليو خلال طواف فرنسا، ما اضطره إلى الانسحاب.