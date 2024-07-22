ماييلي يسجل غيابه عن بيراميدز في مواجهة الزمالك القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - سيغيب اللاعب فيستون ماييلي عن بيراميدز في مواجهة الزمالك بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

ومرت 55 دقيقة ومازال الاهلى يتقدم على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الاهلى اللاعب وسام أبو علي في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول.



تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

