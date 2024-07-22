الأهلي وبيراميدز.. مرور 75 دقيقة مازال الأحمر يتقدم بهدف نظيف

ياسر رشاد - القاهرة - مرت 75 دقيقة من زمن مباراة الأهلي وبيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز، وما تزال النتيجة تقدم الأحمر بهدف نظيف.

وأحرز هدف الاهلى اللاعب وسام أبو علي في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول.



سيغيب اللاعب فيستون ماييلي عن بيراميدز في مواجهة الزمالك بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.



تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

