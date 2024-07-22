خالد عبد الفتاح يحصل على البطاقة الحمراء بعد عركلة لاعب بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أشهر حكم مباراة الاهلى و بيراميدز البطاقة الحمراء للاعب الأهلي خالد عبد الفتاح بعد تدخل عنيف مع لاعب بيراميدز في الدقيقة 88 من أحداث اللقاء الذى يجمعهما حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

