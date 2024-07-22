كولر على بعد انتصارين من تكرار رقم جوزيه القياسي مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قياده مدربه السويسري كولر في تحقيق انتصاره الخامس عشر على التوالي بمسابقة الدوري بالفوز على بيراميدز بهدف من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي لحساب منافسات الدوري الممتاز.

وأصبح كولر على بعد فوزين فقط لمعادلة رقم السلسلة الأطول لانتصارات للفريق الأحمر المتتالية بالدوري برقم مانويل جوزيه في موسم 2004 2005 والذي حقق فيه الاحمر 17 فوز متتالي.

يذكر أن الأحمر تحت قياده مديره الفني السويسري رينيه فايلر قد تمكن منذ أربعة أعوام من تحقيق 16 فوز متتالي.