بعد التعثر أمام الأهلي .. الزمالك محطة بيراميدز المقبلة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهه مرتقبة جماهيريًا يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره الزمالك لحساب مواجهات الدوري الثاني من مسابقه الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعه من مساء يوم الجمعه المقبل على ملعب استاد القاهره الدولي.

وتعثر فريق بيراميدز خلال مواجهة اليوم امام الاهلي بالخساره بهدف من دون رد بأقدام الفلسطيني وسام أبو علي ليؤكد الاحمر تفوقه في مواجهتي الدورين الاول والثاني امام بيراميدز بعد الفوز من عده أيام بثلاثية مقابل هدفين.

ويخوض الزمالك اللقاء محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48، من 27 مباراة، بينما يأتي فريق بيراميدز في صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، من 29 لقاء.

ويقود فريق بيراميدز المواجهه امام الابيض مفتقدا عدد من عناصره الهامة على رأسهم فيستون مايلي المهاجم والجناح محمد الشيبي.