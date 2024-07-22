الأهلي يجد ضالته.. "وسام أبو علي" قناص بدرجة قدير جدا

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع وسام أبو علي مهاجم الأهلى التألق منذ دخوله جدران القلعة الحمراء في جميع المسابقات، بعدما لعب 19 مباراة قبل هذا اللقاء بواقع 1236 دقيقة، سجل خلالهم 11.

هداف مباراة الأهلي وبيراميدز



وسام أبو علي (الأهلي) - 3 أهداف

إيريك تراوري (بيراميدز) - 3 أهداف

عبد الله السعيد (الأهلي وبيراميدز) - 3 أهداف

عمرو السولية (الأهلي) - 3 أهداف

مؤمن زكريا (الأهلي) -

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الأهلي انتصارا مهما على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري



وأحرز وسام أبو علي هدف الأهلي الأول في شباك بيراميدز بالدقيقة 28 من أحداث المنعطف الأول من تمريرة رائعة عن طريق إمام عاشور لتعلن عن الهدف الاول للاحمر.