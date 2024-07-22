الانتصار الـ 15 تواليًا .. الأهلي يكرر تفوقه على بيراميدز بهدف أبو علي ويقترب من لقب الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي الأهلي انتصارا مهما على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وشهدت الدقيقة 15 توقف أحداث المباراة نتيجة وقوع وليد الكرتي لاعب بيراميدز داخل مربع عمليات فريق الأهلي ليحتكم حكم الساحة إلى تقنية الفيديو ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء واستئناف مجريات اللقاء.

وأحرز وسام أبو علي هدف الأهلي الأول في شباك بيراميدز بالدقيقة 28 من أحداث المنعطف الأول من تمريرة رائعة عن طريق إمام عاشور لتعلن عن الهدف الاول للاحمر.

سيغيب اللاعب فيستون ماييلي عن بيراميدز في مواجهة الزمالك بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وشهدت الدقيقة 80 تعرض محمد الشيبي لاعب بيراميدز للطرد بعد تدخل عنيف مع حسين الشحات لاعب الاهلى بعد اشهار حكم الساحة الكارت الأحمر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

أجرى السويسري مارسيل كولر، تعديلًا على تشكيل الفريق ‏قبل دقائق من انطلاق مباراة بيراميدز، بمشاركة رضا سليم بدلًا من طاهر محمد طاهر الذي ‏تعرض للإصابة أثناء إجراء عمليات الإحماء.

وقام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى تعديلًا على تشكيل الفريق ‏قبل دقائق من انطلاق مباراة بيراميدز، بمشاركة رضا سليم بدلًا من طاهر محمد طاهر الذي ‏تعرض للإصابة أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل المباراة.

