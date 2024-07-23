شكرا لقرائتكم خبر عن عمرى ما أحب غير الأهلى.. جماهير بيراميدز تشجع الأحمر ضد فريقها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قامت جماهير بيراميدز بمؤازرة الأهلى ضد فريقها في المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة خلال أحداث اللقاء والتي تشير نتيجتها بتقدم الأحمر بهدف دون مقابل.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.

وضمت "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

فيما ضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

وضمت دكة "بدلاء" بيراميدز، كلا من: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويُدير مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة، طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس تسفاير "حكم ساحة"، وروبرت كيمبتير "حكم مساعد أول"، ويان زيدال "حكم مساعد ثان"، ودانيال شلاجر "حكم رابع" وساشا ستيجمان "حكم VAR" ومايك بيكيل "حكم VAR مساعد".

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.