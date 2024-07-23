شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم كولومبيا 2-0 وتتأهل إلى نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش للفرق، والتي تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكولومبي في نصف النهائي بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي ولم يتم لعب المباراة الثالثة بعدما نجح لاعبو الفراعنة في حسم نتيجة أول شوطين.

وفاز محمد زكريا في شوط المباراة الأول على خوان خوسيه تريس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 7-11 ,5-11.

بينما فاز مروان عسل في الشوط الثاني على خوسيه سانت ماريا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-17, 8-11, 5-11.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

وشارك في البطولة 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا.

وتتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة.

وفي منافسات السيدات شارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام.