شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة لا تخذل الجمهور مهما كانت الأمور.. جماهير الأهلى تحيى المجلس بعد موقف التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

رفعت لافتة الأهلي لافتة جديدة خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة بيراميدز، وكتبت عليها: "الإدارة لا تخذل الجمهور مهما كانت الأمور (العائلة)".

جاء موقف الجماهير كرد فعل وشكر إلى مجلس الإدارة على موقفه بتحمل تكاتليف تذاكر مباراة بيراميدز بعد قرار إدارة النادي السماوي رفع أسعار تذاكر المباراة.

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.