شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق الفوز رقم 15 على التوالى فى الدورى بعد إسقاط بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الأهلي الفوز رقم 15 على التوالي في مسابقة الدوري المصري، عقب الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.

وضمت "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

فيما ضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

وضمت دكة "بدلاء" بيراميدز، كلا من: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.



الاهلى وبيراميدز (1)



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الاهلى وبيراميدز (3)



الاهلى وبيراميدز (4)



الاهلى وبيراميدز (5)



الاهلى وبيراميدز (6)



الاهلى وبيراميدز (7)



الاهلى وبيراميدز (8)



الاهلى وبيراميدز (9)



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الاهلى وبيراميدز (16)



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الاهلى وبيراميدز (18)



الاهلى وبيراميدز (19)



وسام ابو على (1)