شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يهزم سموحة بثلاثية فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مودرن سبورت على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.



تقدم أحمد عاطف بالهدف الأول لمودرن في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، وأضاف محمد صادق الهدف الثانى في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، ورغم تقدم مودرن بهدفين إلا أن سموحة أضاع العديد من الفرص السهلة أمام محمود حمدى حارس مرمى مودرن عن طريق دوكو دودو.



وفى الشوط الثانى نجح أحمد عاطف مهاجم مودرن من إحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه من خطأ فادح للهانى سليمان حارس مرمى سموحة ليحقق مودرن فيوتشر ثلاث نقاط غالية يرفع بها رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد الفريق السكندرى عند 45 نقطة في المركز السادس.

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف جوناثان

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي.

هجوم: علي ياسر، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، عمر وائل، أحمد كباكا، محمد زعلوك، علي زعزع ، محمد محمود ، عبد الرحمن رشدان ، باسم علي

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : عبد الرحمن عامر – ميدو مصطفى – عبد الله بستنجى – أبو بكر ليادى

خط الوسط : عمرو قلاوة – دوكو دودو – حمدى علاء – محمد كناريا

خط الهجوم : مصطفى البدرى – حسام حسن