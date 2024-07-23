شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنس الطاولة يصل القرية الأولمبية فى باريس استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

وصل المنتخب المصري لتنس الطاولة إلى القرية الأولمبية منذ قليل قادماً من ألمانيا، حيث خاض الفريق معسكرا مغلقا قبل التوجه لباريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وقام الدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية باستقبال المنتخب في محطة القطار، فيما قامت إدارة البعثة في القرية الأولمبية بتسجيل دخول اللاعبين وتسكينهم.

وتنطلق منافسات تنس الطاولة يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى العاشر من أغسطس القادم، في "باريس إكسبو بورت دو فرساي" بمشاركة 172 لاعباً مناصفة بين الرجال والسيدات.

ويشمل جدول المنافسات على 5 مسابقات، فردي وفرق الرجال، وفردي وفرق السيدات إلى جانب الزوجي المختلط والتي تقام للمرة الثانية على التوالي بعد تواجدها في طوكيو 2020.

وتشارك مصر في منافسات فرق الرجال ضمن 16 منتخبا بالثلاثي "عمر عصر ومحمد البيلي ويوسف عبد العزيز"، بالإضافة إلى خالد عصر لاعب احتياطي، وتشارك مصر في مسابقة الفردي بالكوتا الكاملة بمشاركة لاعبان من الثلاثي المتواجد في القائمة.

وتشارك مصر في منافسات السيدات بكل من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي، وتشهد المنافسة تواجد 16 منتخبا من مختلف القارات، وتتواجد يسرا حلمي كلاعبة احتياطية مع البعثة.

وعلى غرار الرجال، يحق لمصر المشاركة في مسابقة الفردي بعدد لاعبتين، في المسابقة التي تشهد تواجد 67 لاعبة مؤهلة.

كما تشارك مصر في منافسات الزوجي المختلط ب عمر عصر ودينا مشرف وسيقام الدور التهيدي للمسابقة يوم 27 يوليو الحالي على أن تقام المباراة النهائية يوم 30 من الشهر ذاته.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.