شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة المباراة.. مشجع يخلع قميص بيراميدز وينضم لجماهير الأهلي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لقطة غريبة، قام مشجع بخلع قميص بيراميدز أثناء مباراة الفريق أمام الأهلى، معلنا انضمامه وتشجيعه للفريق الأحمر، كما هتف للأهلى بأغنيته المفضلة للجماهير الحمراء.

وتعرض محمد الشيبي لاعب بيراميدز للطرد المباشر في الدقيقة 80 من عمر مباراة فريقه أمام الأهلي؛ بسبب الخشونة الزائدة مع حسين الشحات لاعب الأهلي في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الشيبي في حالة غضب بعد قرار الحكم بطره المباشر، بناء على تعليمات غرفة الفار التي استدعت حكم الساحة، باعتبار أن اللعبة ترتقي إلى طرد مباشر وليست إنذار فقط.