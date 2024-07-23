شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. بيراميدز يضغط هجومياً والأهلي يحافظ على التقدم بهدف والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الأهلي الأقوى هجوماً ونشط بفضل أداء وتحركات لاعبيه، فيما اعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة قبل أن يُسدد الشيبي كرة قوية تصدى لها الشناوي.

في الدقيقة 15 حدث صدام بين وليد الكرتي وكريم فؤاد وطلب لاعبي بيراميدز بإحتساب ركلة جزاء بدعوى خشونة كريم فؤاد مع الكرتي في منطقة جزاء الأهلي ، ولجأ الحكم الألماني إلى تقنية الفيديو ورفض احتساب ركلة جزاء.

ويتواصل الأداء الهجومي من الفريقين قبل أن يُشهر الحكم الألماني فيليكس تسفاير بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم في الدقيقة 17 للإعتراض على الحكم، وهدأ اللعب قليلاً قبل أن يسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 29 من هجمة مرتدة عن طريق وسام أبو علي الذي أحسن التعامل مع تمريرة سحرية من أمام عاشور.

كثف بيراميدز هجومه بعد هدف الأهلي ، واشهر الحكم الالماني بطاقة صفراء محمود مرعي لاعب بيراميدز للخشونة مع وسام أبو علي، وشن بيراميدز أكثر من هجمة على الأهلي.

ونال أحمد توفيق بطاقة صفراء بعدما لمست الكرة "يده" ، وشهدت الدقائق الأخيرة بطاقة صفراء لمهاجم بيراميدز فيستون ماييلي للخشونة مع أمام عاشور ، ثم نال امام عاشور بطاقة صفراء للخشونة مع أحمد سامي ، بعدها يتواصل الأداء في وسط الملعب إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ من جانب بيراميدز الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف التعادل ، ونال خالد عبد الفتاح بطاقة صفراء في الدقيقة 50.

أستحوذ بيراميدز على وسط الملعب مُستغلاً تراجع أداء الأهلي بشكل واضح.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم، ووسام أبو علي.

وتضم "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

فيما يضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد "بدلاء" بيراميدز، كل من: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويُدير مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة، طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس تسفاير "حكم ساحة"، وروبرت كيمبتير "حكم مساعد أول"، ويان زيدال "حكم مساعد ثان"، ودانيال شلاجر "حكم رابع" وساشا ستيجمان "حكم VAR" ومايك بيكيل "حكم VAR مساعد".

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول بـ جدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدف.



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