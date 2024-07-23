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أمير هشام: بيراميدز اصطدم بحائط سد وعليهم التعلم من الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي استحق الفوز ضد بيراميدز، بهدف دون رد بالدوري المصري.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة بيراميدز أبعدت اللاعبين والجهاز الفني عن أجواء المباراة بأمور خارجية، وركزوا على عناد الأهلي بدلًا من الفوز عليه، وكان هناك توتر من اللاعبين داخل الملعب".

وأضاف أمير هشام: "بيراميدز كان قريب من الدوري بسبب انتصاراته المتتالية، قبل أن يصطدم بحائط سد هو الأهلي، خسر أمامه مباراتين".

واختتم أمير هشام: "على بيراميدز أن يتعلم من  أحداث الموسم الجديد، من أجل الموسم الجديد والاستمرار في المنافسة بكل موسم والتركيز على الكورة فقط بعيدًا عن الكيد والأمور الخارجة عن الملعب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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