توفيق السيد: بيراميدز استحق ركلة جزاء صحيحة وتصرف الشيبي مشين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن تدخل محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، كان تدخل عنيف بغرض الايذاء، والشحات كان معرض للاعتزال.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "تصرف الشيبي كان مشين ولا بد من عقابه فوق العقوبة ويستحق الطرد المباشر".

وأضاف توفيق السيد: "تدخلات حكام الفيديو طوال المباراة سليمة 100% في جميع الألعاب، حتى تدخل لاحتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز ضد كريم فؤاد ولكن الحكم رفض القرار، ولكن اللعبة ضربة جزاء صحيحة".

واستطرد: "الحكم لم يكن مطالب بشرح عدم احتساب ركلة الجزاء لمدرب بيراميدز، ولكنه قد يكون بسبب عودته من اليورو الذي كان يعتمد على الشرح في المايك، والحكم قوي الشخصية".

وقال توفيق السيد: "جميع الانذارات التي خرجت صحيحة بالكامل للاعبين، وطاقم التحكيم أدار المباراة بامتياز، وطرد خالد عبدالفتاح مدافع الأهلي كان صحيحا".

واختتم: "بيراميدز لم يستحق ركلة جزاء في لمس الكرة يد خالد عبدالفتاح مدافع الأهلي، بسبب يده لم تتحرك للكرة".