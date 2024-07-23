الزمالك يتعاقد مع 7 لاعبين من كابيتانو مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التعاقد مع سبع مواهب من مشروع "كابيتانو مصر" للانضمام إلى صفوف فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الموسم الكروي الجديد.

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وضم الزمالك السباعي، حازم اليماني مواليد ٢٠٠٨ ، وعيد العزازي مواليد ٢٠٠٨، ومحمد بسيوني مواليد ٢٠٠٩، وعبد الرحمن علاء مواليد ٢٠٠٩، ويوسف علاء مواليد ٢٠٠٩، والسيد محمود مواليد ٢٠٠٩، ومحمود ناصر شيكا مواليد ٢٠٠٩ من المواهب التي خرجت من مشروع كابيتانو مصر.

وعقد الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع الكابتن محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر، لإتمام التعاقد وإعلان انتقال السباعي إلى صفوف القلعة البيضاء.

وأعرب الكابتن حسين لبيب عن سعادته بالنجاح الكبير للمشروع القومي كابيتانو مصر، الذي أظهر كم كبير من المواهب الكروية المصرية التي تحتاج إلى الدعم والمساندة من أجل الخروج للنور، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في نجاح السباعي المنضم حديثا لنادي الزمالك.

ووجه لبيب الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير لمشروع كابيتانو مصر، وحرصه الدائم على دعم المواهب المصرية في كل المجالات الرياضية وليس كرة القدم فقط.



كما حرص الكابتن حسين لبيب على الإشادة بحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم المشروع وتوفير كافة سبل نجاحه.

وأشاد رئيس نادي الزمالك بالمجهود الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة من أجل ظهور العديد من المواهب الشابة، القادرة على صنع الفارق في مستقبل مصر بكرة القدم من خلال مشروع كابيتانو مصر.

من جانبه أكد الكابتن محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر على ضرورة استغلال الفرصة من السباعي الشاب بعد انضمامهم رسمياً إلى صفوف نادي الزمالك، والعمل على الظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة بعد نجاحهم في جميع المراحل الماضية من المشروع.