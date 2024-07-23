شبانة: بيراميدز قد يضطر لبيعه الشيبي بسبب أفعاله

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز بسبب التدخل العنيف ضد حسين الشحات، مشيرا إلى أن اللاعب لجأ للقضاء وحصل على حكم ضد لاعب الأهلي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "موقف الشيبي سيئ جدًا، واستدعى أمور سابقة، ولم يكن لهذا التدخل أي داعٍ مطلقًا، وتصرفات اللاعب بعد خروجه من الملعب أيضا غير جيدة".

واضاف: "تصرفات محمد الشيبي قد تجعل بيراميدز يتخلى عنه ويرحل عن مصر، ولا أعرف لماذا يريد استفزاز الجمهور، وهذه اللقطة المستفزة ورفع قميصه قد تجعل إدارة النادي تقوم ببيعه، قد يكون لديه موقف انتقامي معين ضد حسين الشحات، وقد يكون سببا من اسباب الخسارة".

وواصل: "لماذا تذهب لجمهور الأهلي الذي ذهب لملعب الدفاع الجوي وهو في حالة إثارة، وصوتهم كان مثل الرعد والبرق لتشجيع اللاعبين".