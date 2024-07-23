عبد العال: الزمالك وأحمد الشناوي لعبا دورًا كبيرًا في اقتراب الأهلي من الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن فريق الزمالك لعب دوراً كبيراً في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الانسحاب من مواجهة الفريقين.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق الأهلي المفروض يشكر نادي الزمالك على الانسحاب من مباراة القمة والفوز بثلاثة نقاط سهلة بدون خوض المباراة".



وتابع:" أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز سبب في فوز النادي الأهلي اليوم بسبب تعامله الخاطئ مع كرة الهدف ".