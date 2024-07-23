نجم الأهلي السابق: الأحمر من الطبيعي أن يفوز على بيراميدز والدوري لم يحسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أسامه حسني مهاجم النادي الاهلي السابق، أنه من الطبيعي أن يفوز المارد الأحمر ضد بيراميدز، والتهنئة تأتي عند الفوز بالبطولات وليس المباريات.

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وتابع حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "جمهور الأهلي عظيم وإدارة النادي ممتازة بأفعالها، واللاعب داخل الأهلي يريد صناعة تاريخ وليس الفوز بالمباريات".

وأضاف أسامه حسني: "الدوري لم يتم حسمه ولا بد من عدم الترويج لهذا الأمر، واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وفازوا بالتحديات رغم ضغط المباريات، وعاجبني روح اللاعبين".

وقال مهاجم الأهلي السابق: "وسام أبو علي يعرف طريق المرمى ويسجل من أنصاف الفرص، وهدفه أمام بيراميدز من زاوية صعبة ومخنوقة وتحدثه للعرببة سهلت من تأقلمه سريعًا".

واستطرد أسامه حسني: "نجم المباراة الأول هو الجمهور الذي لا ينتظر أموال أو وجبات، وبالفعل جمهوره دا حماه، وكان هناك أكثر من لاعب يستحقوا الإشادة وحكم المباراة قاد اللقاء بامتياز وجدارة، بخلاف الحكم الإسباني الذي أدار مباراة الذهاب، وقرار عدم احتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز كان قرارًا صائبًا".

واختتم: "الجيل الحالي تخطى جيلنا في البطولات، وتجديد الدوافع هو سبب نجاح الأهلي، والثقافة تتطبع عليها بمجرد ارتداء قميص الفريق ومش أي حد يلبس تيشيرت الأهلي، بسبب أنه دائمًا ينافس على كل البطولات".