كولر: الأهلي يحقق الانتصارات رغم الصعوبات.. ونستحق الاشاده

ياسر رشاد - القاهرة - قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إن الأهلي حقق فوزا مستحقا على حساب بيراميدز في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي : كانت المباراة صعبة ولكننا نجحنا في السيطرة على مجريات اللعب تماماً، وخلقنا العديد من الفرص، واشكر اللاعبين على ما بذلوه من جهد خلال اللقاء، واهنئ الجماهير على هذا الفوز.

وأضاف : الفوز كان مهما للغاية ولكن المنافسة مازالت مستمرة ولا يمكن أن يتم حسمها إلا بعد ضمان عدد النقاط الكافي للفوز بالدوري، وهناك ٨ مواجهات صعبة متبقية للاهلي أمام فرق لديها طموح الفوز ، لذلك سوف نستمر في العمل بكل جدية لتحقيق أهدافنا.

وأشار كولر إلى أن الأهلي يحقق الانتصارات وسط صعوبات بالغة تتمثل في ضغط المباريات والاصابات وعدم وجود وقت للراحة أو التدريب بشكل كافي، لافتاً إلى أن جمهور الأهلي يستحق الإشادة والتحية بعد أن حرص على التواجد والتشجيع وكان اللاعب رقم ١ وكل منظومة الأهلي كانت حاضرة بقوة وقدمت ملحمة حتى تحقق الفوز، بعد الروح القتالية والأداء المتميز من جانب اللاعبين.