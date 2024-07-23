البلتاجي: بيراميدز يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق، أن مواجهة الاهلي وبيراميدز كانت صعبة للغاية في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أن الحدث الأهم كانت لعبة وليد الكرتي مع كريم فؤاد.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أرى أن لعبة الكرتي ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز، يجب التفريق بين لاعب يريد الحصول على ركلة جزاء عن طريق إلقاء نفسه داخل منطقة الجزاء، واستدعاء الفار للحكم الألماني تسفاير في لعبة الكرتي، يؤكد أنهم كانوا يريدون احتسابها ركلة جزاء".

وأضاف: "كريم فؤاد لم يلعب الكرة، وبالتالي كان يجب احتسابها ركلة جزاء، والحكم اتخذ قراره وهو لديه قناعة بذلك، لكن الالماني يستحق الاشادة على قوة شخصيته في ادارة اللقاء".

وواصل: "قرار الحكم بطرد الشيبي وعبدالفتاح صحيح، والانذارات كلها صحيحة، وهو كان يسمح بالتلاحم بين اللاعبين، وهو بدنيا كان رائعًا في إدارة المباراة".

وزاد: "تفسير الحكم للعبة الكرتي مختلف بكل تأكيد، لكن وجهة نظري انها ركلة جزاء، وقيامه بشرح اللعبة وفقا لتعليمات الفيفا لكن لا اتفق مع ذلك مطلقا".

وأكمل: "رغم اختلافي مع الحكم في لعبة ركلة الجزاء، لكنه حكم كبير وانا معجب بأدائه، واتمنى أن يصل حكامنا لنفس المستوى، ولعبة الشيبي كان يجب اشهار البطاقة الحمراء، بسبب التهور ضد حسين الشحات".

وأتم: "لو كان تم التعامل بقوة مع ازمة الشحات والشيبي التي حدثت منذ سنة تقريبا، لم نكن لنصل لهذه الأمور حاليا بين اللاعبين".