حسام المندوه: نعمل من أجل مصلحة الزمالك فقط لا غير

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك عن فكرة مشروع كابيتانو مصر، مؤكدًا أنه لإفراز الموهوبين وعلى الأندية الكبيرة دعم المشروع.

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قال حسام المندوه في تصريحاته لقناة الزمالك، دورنا هو المساعدة على إفراز الموهوبين لخدمة الكرة المصرية ونجاح فكرة كابيتانو مصر.

وأكد المندوه على أن جماهير الزمالك تعي دور المجلس في الدفاع عن حقوق القلعة البيضاء، ونعلم جيدًا أنهم دائمًا سندٍ لنا، وسنعمل دائمًا على عبور الأزمات والتحديات التي تواجهنا.

وشدد أمين صندوق الزمالك على أن سياسة عمل المجلس هو العمل الجماعي، بتولي كل من أعضائه ملفًا خاصًا لإنجازه، نختلف داخل اجتماعتنا فلكل منا فكره، ولكننا نتفق في نهاية الأمر على مصلحة الزمالك فقط لا غير.